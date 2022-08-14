Жданов: ВС РФ смогут задействовать иранские БПЛА Shahed 129 через месяц

Российская армия сможет задействовать иранские беспилотники в реальных боевых действиях примерно в конце августа — начале сентября. Такой прогноз сделал украинский военный эксперт Олег Жданов.

Он заявил, что точное количество БПЛА, которые будут закуплены у Ирана, не знает. Но отметил, что в открытых источниках фигурировала цифра — 46 комплексов. А сколько это беспилотников — трудно сказать.

"Есть информация от разведки, что иранские инструкторы уже начали обучать российских операторов пользоваться БПЛА Shahed 129. Когда они будут готовы — тоже трудно сказать. Минимум месяц", — объяснил Жданов.

По его словам, оценивать, насколько легко или трудно их сбивать, пока также преждевременно. Всё выяснится на поле боя на Украине в конкретных фронтовых условиях, заключил аналитик.

Напомним, ранее появились сообщения, что Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников.