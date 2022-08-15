В зоне проведения СВО на Украине появились ЗРК С-350 "Витязь"

В Сети появились кадры, которые подтверждают появление в зоне проведения специальной военной операции на Украине российских зенитно-ракетных комплексов средней дальности нового поколения С-350 "Витязь". Об этом пишет "МК".

Специалисты отмечают, что данные комплексы — достаточно эффективное средство ПВО и ПРО. Они используют ракеты 9М96 с активной головкой самонаведения.

Отличие "Витязей" от С-300 и С-400 в том, что у них имеется многофункциональный радиолокатор 50Н6, который способен одновременно вести круговой обстрел целей на 360 градусов по азимуту. Кроме того, комплекс обладает большей канальностью.

Ранее ливанский журналист сообщил, что Россия и Иран заключили соглашение о поставке около 1000 ударно-разведывательных беспилотников Shahid 129 для применения на Украине.