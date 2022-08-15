Кадыров: спецназ "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском в ДНР

Бойцы спецназа "Ахмат" заняли стратегически важную позицию в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, занятая чеченскими военнослужащими местность находится под Северском.

"Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обречённо посматривать в сторону Киева", — отметил Кадыров.

Он также добавил, что спецназ "Ахмат" во время выполнения боевых задач уничтожил укрепрайон националистов. Как пояснил глава Чечни, один представитель ВСУ погиб, ещё три человека были взяты в плен.

Кадыров подчеркнул: наступление союзных сил в районе Северска продолжается уже на протяжении трёх дней. Спецоперация идёт по плану, заключил политик.

Ранее Кадыров сообщил, что западные спецслужбы мечтают о полном развале России и порабощении народов, ведь РФ никогда не принимала чуждую идеологию, сохраняя свою идентичность.