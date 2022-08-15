Сивков: Зеленского могут беречь для подписания акта о капитуляции

Объединённая армия до сих пор воздерживается от ударов по центрам принятия решений на Украине.

Несомненно, на то имеются какие-то свои основания, полагает зампрезидента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, российская армия могла бы нанести удар по органам управления высшего эшелона командования Вооружёнными силами Украины, в первую очередь, по администрации Владимира Зеленского и по Генштабу ВСУ. Ведь именно там сейчас находятся люди, кто осуществляет контакты с организаторами всех этих поставок оружия. Но однако по ним почему-то удар пока не наносится.

"Это вызывает и у меня удивление, я внятного объяснения не нахожу, что кто-то там хочет сохранить Зеленского — видимо, для подписания акта о капитуляции. Хотя не вижу в этом большой необходимости", — подытожил обозреватель в беседе с изданием "Украина.ру".