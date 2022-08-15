В ДНР оглашены обвинения пятерым наёмникам, воевавшим на стороне киевского режима. Три наёмника могут "получить" высшую меру наказания — смертную казнь.
Всех их дальнейшую судьбу решит Верховный суд Донецкой Народной Республики.
На скамье подсудимых трое граждан Великобритании, а также граждане Хорватии и Швеции. Хорвату Векославу Пребегу, британцу Джону Хардингу и шведу Матиасу Густавссону грозит "высшая мера" за участие в военных действиях и обучение боевиков для насильственного захвата власти.
"Солдатам удачи" из Великобритании Эндрю Хиллу и Дилану Хилу предъявили обвинения в вербовке в наёмники других иностранцев, а также в участии в военных действиях в качестве наёмников.
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