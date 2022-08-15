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Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни

Силовые структуры

Проходят века, но защитники русской земли не меняются. Российские солдаты всё также беспощадны к врагам и милосердны к военнопленным. Поскольку пленный — это хоть и противник, но не враг.

Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни

Об этом сообщили корреспонденты "Русской Весны" из зоны специальной военной операции на Украине.

На видео можно наблюдать, как российские бойцы берут в плен украинского националиста, а потом тут же спасают ему жизнь, остановив кровь из раны и обработав рану.

"Мы — русские, с нами Бог, и Он с нами именно благодаря таким воинам. А тем западным аналитикам, которые никак не могут понять, в чём наша сила, просто покажите, как спецназовец, не задумываясь, отдает дефицитный гемостатик тому, кто еще недавно стрелял в него", — сообщает издание.

А тех, кто не сдался в плен, российский солдат будет "выжигать огнем и металлом", подытожил корреспондент.

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Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни
Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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