МИД РФ: часть афганских экс-спецназовцев примкнули к украинским националистам

Часть сбежавших спецназовцев из Афганистана, после вывода американских войск с территории страны, примкнули к националистическим формированиям на Украине, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, афганские военные остались не у дел. США отказались "забирать" афганцев, а альтернатив не осталось.

"Они же бежали в большом количестве и сидят, ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали — порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США", — пояснил дипломат в беседе с РИА Новости. — Воюют — как в Ираке, как в Сирии, это очень предсказуемо, по-моему, мы с вами говорили, что это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ*".

По словам Кабулова, другая часть военных примкнула к украинским нацформированиям в качестве платных наёмников. Как подчеркнул дипломат, такие боевики остались без средств к существованию после конфликта в Афганистане и нашли альтернативу заработка на Украине.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.