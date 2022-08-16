Прилепин: ВС РФ копят в Белоруссии силы для массированного удара по Украине

Российская армия накапливает значительные силы на территории Белоруссии. Писатель Захар Прилепин предположил, что готовится массированный ракетный удар по ВСУ.

Ссылаясь на белорусские источники публицист сообщил, что тяжёлую технику свозят на аэродром "Зябровка". Для прикрытия туда уже стянуты значительные силы противовоздушной обороны.

"От 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", три РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлёт", два ЗРПК "Панцирь", — перечислил Прилепин.

Также на территории военной авиабазы в Гомельской области организован склад с боеприпасами, куда транспортные самолёты Ил-76 ВКС РФ продолжают подвозить ракеты.

Можно предположить, что командование ВС РФ с помощью массированной ракетной атаки на пункты расположения украинских боевиков хочет прекратить обстрелы Запорожской АЭС, чтобы избежать масштабной экологической катастрофы.