Джабаров: спецоперация России должна завершиться на западных границах Украины

Российские военные должны победоносно завершить спецоперацию по демилитаризации Украины на западных границах этой страны, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По его мнению, украинские регионы, которые избегут денацификации и демилитаризации, останутся "проектом Анти-Россия". Как пояснил сенатор, при таком сценарии НАТО продолжит поставлять туда летательное вооружение, а на освобождённые территории будут прилетать смертельные "подарки".

"Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины", — считает Джабаров.

Он также добавил, что России предстоит избавить украинский народ от "кровавого" киевского режима. Освобождённые регионы будут определять своё будущее самостоятельно, заключил сенатор.

Ранее Джабаров призвал не торопить российских военных с решением задач в ходе спецоперации и подталкивать к её скорейшему завершению. Он убеждён: освобождение украинских территорий идёт планомерно.