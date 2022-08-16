Военкор Руденко: на позициях ВСУ в Марьинке хаос и перестрелки между своими

Союзные силы взяли в плен очередную партию бойцов ВСУ в Марьинке под Донецком. В настоящее время ВС РФ активно штурмуют этот населённый пункт. Все пленные снова оказались мобилизованными.

Перед тем как сдаться солдаты три дня сидели в погребе, боясь даже высунуть голову. Настолько интенсивным был обстрел. Об этом пленные рассказали на видео, опубликованном военным журналистом Андреем Руденко в Telegram-канале.

По словам пленных, на Украине хватают всех подряд мужчин и отправляют на фронт. Один боец даже оказался со второй группой инвалидности.

В "учебке" их готовили, как артиллеристов, а в бой кинули с автоматами, причём, когда привезли на передовую, сказали, что это тыл, заметил военкор.

Пленные ВСУшники рассказали, что у них была одна рация на целый взвод, которая проработала два часа. Половина людей из их подразделения просто сбежали.

"На их позициях безумие, из-за отсутствия связи между собой постоянные перестрелки между своими", — добавил журналист.

По мнению пленных, им "очень крупно повезло", а российские военные спасли их от смерти. Они заявили, что когда вернутся домой воевать больше не пойдут.