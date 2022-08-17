Советник Зеленского Подоляк пригрозил разрушить Крымский мост

Руководство Украины собирается разрушить Крымский мост. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.

Представитель киевского режима назвал "незаконной" транспортную артерию, соединяющую полуостров и остальную частью России. Он также заявил, что переправа имеет большое военное значение.

"Такие объекты должны быть уничтожены", — сказал Подоляк в интервью The Gardian.

Каким именно образом украинские военные могут попытаться атаковать Крымский мост, советник при этом не уточнил.

Ранее в Киеве грозили ударами по Крымскому мосту уже не раз. Например, советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявлял, что атака последует при появлении первой технической возможности.