Руководство Украины собирается разрушить Крымский мост. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.
Представитель киевского режима назвал "незаконной" транспортную артерию, соединяющую полуостров и остальную частью России. Он также заявил, что переправа имеет большое военное значение.
"Такие объекты должны быть уничтожены", — сказал Подоляк в интервью The Gardian.
Каким именно образом украинские военные могут попытаться атаковать Крымский мост, советник при этом не уточнил.
Ранее в Киеве грозили ударами по Крымскому мосту уже не раз. Например, советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявлял, что атака последует при появлении первой технической возможности.
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