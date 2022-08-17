Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Джанкое и Ялте сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку террористического движения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. По словам политика, координаторы злоумышленников находятся на территории Украины.
Как отметил Аксёнов, российские спецслужбы задержали шесть россиян. Чиновник поблагодарил силовиков за профессионализм.
"Киевский режим пытается использовать любые возможности для дестабилизации ситуации в Крыму", — отметил губернатор.
Правоохранители возбудили уголовное дело. По информации ФСБ, радикалы вербовали в России мусульман.
Ранее представители Минобороны РФ заявили, что во вторник, 16 августа, диверсанты повредили склад военного назначения в Джанкое.
* признана решением Верховного Суда РФ от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на попытки коллективного Запада заблокировать российский золотой запас стала сюрпризом для Соединённых Штатов.