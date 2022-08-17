Аксёнов: ФСБ задержала в Крыму террористов, их кураторы находятся на Украине

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Джанкое и Ялте сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку террористического движения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. По словам политика, координаторы злоумышленников находятся на территории Украины.

Как отметил Аксёнов, российские спецслужбы задержали шесть россиян. Чиновник поблагодарил силовиков за профессионализм.

"Киевский режим пытается использовать любые возможности для дестабилизации ситуации в Крыму", — отметил губернатор.

Правоохранители возбудили уголовное дело. По информации ФСБ, радикалы вербовали в России мусульман.

Ранее представители Минобороны РФ заявили, что во вторник, 16 августа, диверсанты повредили склад военного назначения в Джанкое.

* признана решением Верховного Суда РФ от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ