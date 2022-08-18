Командир запорожского ополчения сообщил о формировании добровольческой армии

В Запорожской области ополченцы собирают добровольческую армию для освобождения региона от украинских националистов. Об этом рассказал один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

"Что идёт набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края", — заявил Новиков в беседе с РИА Новости.

Центром этого формирования, по его словам, является отряд "Троя", а в ряды бойцов набирают сильных духом мужчин — людей, которые способны на поступок, и которые имеют чёткое представление, зачем они там и что такое фашизм.

Новиков отметил, что каких-то ограничений по территориальной принадлежности ополченцев не ставится, но очень много желающих вступить в ряды ополченцев с Запорожья.

Их было бы ещё больше, если бы не определённые трудности с перемещением, так как очень многие ещё находятся на территории подконтрольной Украине, добавил командир. Он заметил, что пополнение придёт, когда "начнётся движение".