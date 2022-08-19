В Краснодаре задержан агент СБУ, который сам предложил свои услуги Киеву

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Краснодаре россиянина, который был агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ведомства, агент СБУ, работавший под псевдонимом Арчи, самостоятельно предложил свои услуги Киеву.

Как пояснили в ЦОС ФСБ, мужчина осуществлял инициативный сбор и передачу данных сотрудникам Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение. В ведомстве добавили, что сведения, которые он незаконно получал и передавал киевскому режиму, могут быть использованы против безопасности России.

"В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), — прокомментировали в ФСБ РФ.

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, эксперты устанавливают все причины и обстоятельства правонарушения.