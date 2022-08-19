Арестович назвал "большую проблему" ВСУ: "Что делать с личным составом"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, в чём слаба украинская армия.

Украинский военный аналитик считает, что успех ВСУ зависит от качественной и количественной военной помощи.

Он признал, что армия Украины остро нуждается в обучении командиров. Арестович отметил, что предстоит серьёзная работа по подготовке кадров.

"Необходимо продвижение по кадрам командиров, получивших реальных боевой опыт, способных охотиться на противника, гоняться за ним, желать его уничтожить. Нужны проактивные боевые командиры, знающие что делать с личным составом. Это уже большая проблема. Ей сейчас уделяется большое внимание", — сказал советник президента Украины.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Белоруссия и Россия от Украины никуда не денутся.