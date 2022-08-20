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Кедми: Киев представит тщетные попытки атак на Крым как свою "победу"

Аксёнов заверил, что ПВО "успешно поразили все цели" над Крымом

Силовые структуры

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал об успешной работе ПВО над полуостровом.

Аксёнов объяснил, что система противовоздушной обороны "успешно поразила все цели" над полуостровом.

"Пострадавших и материального ущерба нет", — написал Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Утром 20 августа жители Крыма заметили работу ПВО в Евпатории и Бахчисарае, а также в Сакском районе.

Один из сбитых беспилотников в Севастополе обрушился на крышу здания штаба Черноморского флота. Сообщалось, что беспилотники несут слабые заряды, которые не могут нанести существенный урон.

Ранее политолог Яков Кедми отметил, что Киев представит атаки на Крым как свою "победу".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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