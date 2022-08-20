Баранчик: шантаж Москвы с целью выполнения западных хотелок усиливается

Обозреватель Юрий Баранчик считает, что обстрелы украинскими боевиками территории Запорожской атомной электростанции могут послужить поводом для армий стран военного блока совершить прямое вмешательство в спецоперацию на Украине.

По словам эксперта, укронацисты угрожают нанести удар по ЗАЭС, который может вызвать радиоактивное заражение в Европе, чтобы обвинить в этом Москву.

"На этом основании развязать Третью мировую войну. Повышение ставок налицо. Шантаж Москвы с целью выполнения западных хотелок усиливается", — заключил Баранчик.

Ранее депутат Британии Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер заявили, что возможная утечка радиации на ЗАЭС попадает под статью пять устава НАТО о коллективной безопасности и может классифицироваться как нападение на членов альянса.