Подоляка о взятии Славянска: лобовой штурм не имеет смысла

Известный журналист Юрий Подоляка считает, что российские войска планируют штурмовать Славянск (ДНР), однако такая тактика не имеет смысла. Единственный способ взять город — окружить и зайти в тыл противника.

"Лобовой штурм Славянска не имеет никакого смысла. Наоборот, надо обходить Славянско-Краматорскую агломерацию, и это единственный путь — через Барвенково", — отметил он.

По словам журналиста, союзные силы уже расположились на окраинах посёлка Барвенково, а значит можно говорить о возможности реализации задач, за которыми последует освобождение Славянска.

Ранее Подоляка заявил, что пора уже прекращать уговоры и предпринимать решительные меры воздействия. Тем более, что навсегда отбить охоту бомбить ЗАЭС Москва может легко. Надо просто принять всего одно "красивое" решение.