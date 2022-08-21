The Hill: Россия знает о брешах в ядерном вооружении США

ВМС США нуждается в разработке новых крылатых ракет для ядерных ударов, заявили аналитики. По их мнению, те снаряды, что уже есть на вооружении у американских военных далеко не секретные и Москва знает о брешах в щите Штатов.

Так, речь идёт о том, что ядерные бомбы свободного падения имеют массу недостатков, начиная с поставки оружий через спорную полётную зону, заканчивая тем, что между приказом и осуществлением удара очень продолжительное время.

"Есть большой повод для беспокойства. Среди прочих причин у США нет подходящего типа "нестратегического" оружия. У нее есть гравитационные ядерные бомбы, но Россия знает, что они особенно уязвимы, когда хранятся на земле или перевозятся на самолетах, летающих через оспариваемое воздушное пространство", — пояснили аналитики The Hill.

По мнению аналитиков, Штатам стоит озаботиться новыми разработками ядерного вооружения на фоне ситуации на Украине и Европе.