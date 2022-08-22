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Не все, из тех, кто должен, готовы встать на защиту Родины – Пригожин

Силовые структуры » Министерство обороны

Издание Pravda.Ru подготовило материал об Александре Романовском, погибшем в Донбассе. Известно, что до службы он отбывал наказание в ИК-7. Журналисты обратились к бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой ответить, был ли он знаком с Романовским и почему побывал именно на его могиле.

Не все, из тех, кто должен, готовы встать на защиту Родины – Пригожин

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ предпринимателя. По словам Пригожина, Романовский был одним из тех, кто добился права погибнуть героем.

"С Сашей Романовским я "как-то раз" общался лично. Все, о чем он говорил, что он хочет защищать свою Родину и стыдится того, что не все к этому готовы", — рассказал бизнесмен.

Евгений Пригожин обратился к фильму "Солнцепек", главный герой которого утверждал, что защита своей Родины — неотъемлемое право каждого человека.

"Еще раз хочу повторить слова одного из главных героев фильма "Солнцепек": "Ни у кого нет права решать, кто может защищать свою Родину, а кто нет".

Кроме того, бизнесмен упомянул "парадокс России" — когда люди, обязанные защищать страну, прячутся и не хотят этого делать, а те, кто искренне хочет, вынуждены бороться за это право.

"В этом, порой, парадокс России. Некоторые обязаны это делать, но трясутся под кроватью, а некоторым это запрещают, но они добиваются права погибнуть героями. Поэтому Саша Романовский, как и многие другие, были и будут одними из нас", — подытожил Пригожин.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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