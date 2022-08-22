В результате обстрела Горловки украинскими боевиками двое мужчин погибли, одна женщина получила ранения. Накануне 26-летний молодой человек также был ранен во время обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном Telegram-канале.
Украинские войска рано утром, 22 августа, дважды обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, запустив 15 снарядов по жилым кварталам.
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