Во время обстрела Горловки погибли два мирных жителя, один получил ранения

В результате обстрела Горловки украинскими боевиками двое мужчин погибли, одна женщина получила ранения. Накануне 26-летний молодой человек также был ранен во время обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном Telegram-канале.

Украинские войска рано утром, 22 августа, дважды обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, запустив 15 снарядов по жилым кварталам.