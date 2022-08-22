Развожаев: Киев на этой неделе может затеять новые провокации против Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не исключает, что руководство киевского режима на этой неделе может снова спланировать очередные провокационные манёвры в отношении Севастополя. На данный момент в регионе действует усиленная готовность, передаёт РИА Новости.

Губернатор подчеркнул, что основной задачей Киева является создание паники среди населения.

"Мы не должны поддаваться на провокации. Севастополь под надежным куполом ПВО", — заявил он.