Губернатор Севастополя Михаил Развожаев не исключает, что руководство киевского режима на этой неделе может снова спланировать очередные провокационные манёвры в отношении Севастополя. На данный момент в регионе действует усиленная готовность, передаёт РИА Новости.
Губернатор подчеркнул, что основной задачей Киева является создание паники среди населения.
"Мы не должны поддаваться на провокации. Севастополь под надежным куполом ПВО", — заявил он.
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