В Одессе проводится “контрдиверсионные мероприятия по поиску коллаборационистов".
Об этом сообщил спикер Одесской областной ВГА Сергей Братчук.
Есть несколько задержанных спецслужбами, на данный момент уточняется их “причастность к разведгруппам противника”, заявил в аккаунте мессенджера советник "гауляйтера" региона.
Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сказал, что на Украине находится немало симпатизирующих РФ и готовых помогать российской армии. По его словам, это следствие неудовлетворительной работы украинских спецслужб.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.