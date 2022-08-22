В Одессе проводится чистка против “коллаборантов”

В Одессе проводится “контрдиверсионные мероприятия по поиску коллаборационистов".

Об этом сообщил спикер Одесской областной ВГА Сергей Братчук.

Есть несколько задержанных спецслужбами, на данный момент уточняется их “причастность к разведгруппам противника”, заявил в аккаунте мессенджера советник "гауляйтера" региона.

Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сказал, что на Украине находится немало симпатизирующих РФ и готовых помогать российской армии. По его словам, это следствие неудовлетворительной работы украинских спецслужб.