Сладков: убийц Дугиной могут растворить в ванне с серной кислотой

Обвиняемых и людей, которые причастны к убийству журналистки Дарьи Дугиной, будут искать годами и десятилетиями, пока не найдут. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков.

Репортёр прокомментировал в своём Telegram-канале новость о том, что ФСБ установило исполнителей теракта, в результате которого погибла дочь общественного деятеля Александра Дугина.

Он считает, что непосредственных убийц, вероятно, ликвидируют свои же.

"Скорее всего, исполнители тихо пропадут, растворённые в ванне с серной кислотой в СБУ, по суровым законам жанра", — предположил военкор.

Однако отдавшие приказ на убийство Дугиной будут ждать переезда в "Чёрный дельфин", заключил Сладков.

Ранее политолог Евгений Сатановский также высказал мнение, что исполнителей теракта, возможно, уже нет в живых.