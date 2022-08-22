Обвиняемых и людей, которые причастны к убийству журналистки Дарьи Дугиной, будут искать годами и десятилетиями, пока не найдут. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков.
Репортёр прокомментировал в своём Telegram-канале новость о том, что ФСБ установило исполнителей теракта, в результате которого погибла дочь общественного деятеля Александра Дугина.
Он считает, что непосредственных убийц, вероятно, ликвидируют свои же.
"Скорее всего, исполнители тихо пропадут, растворённые в ванне с серной кислотой в СБУ, по суровым законам жанра", — предположил военкор.
Однако отдавшие приказ на убийство Дугиной будут ждать переезда в "Чёрный дельфин", заключил Сладков.
Ранее политолог Евгений Сатановский также высказал мнение, что исполнителей теракта, возможно, уже нет в живых.
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