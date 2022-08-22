Полковник Макгрегор: спецслужбы США знают об обреченности Украины

Спецслужбы США осведомлены, что ВСУ обескровлены, но вбрасывают в прессу противоположное мнение.

Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он назвал иллюзией новости о "скорой киевской победе", которые тиражируют в американских СМИ.

"В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что её власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала... Все, что пишут о победе Украины, это иллюзия, который не существует в реальности", — в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал офицер.

По его словам, у Киева почти закончился запас ракет для HIMARS, а европартнеры в июле стали сворачивать военную помощь киевской власти.

"Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно только говоря ложь о реальной обстановке в стране", — цитирует РИА Новости полковника.