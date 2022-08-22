Боевики ВСУ размещают позиции в жилых кварталах, из-за чего весьма трудно их ликвидировать.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, близость к мирным гражданам не позволяет использовать необходимый арсенал, который дал бы возможность стереть украинских националистов с лица земли.
Леонков отметил, что ВС РФ применяли самолёты Су-34 и Ту-22 только будучи уверенными, что мирные люди не пострадают. Именно, чтобы проводить точечные удары, и используются вертолёты, цитирует эксперта издание "Украина.ру".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.