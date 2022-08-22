Леонков: ВКС РФ не уничтожают ВСУ из-за "живого щита"

Боевики ВСУ размещают позиции в жилых кварталах, из-за чего весьма трудно их ликвидировать.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, близость к мирным гражданам не позволяет использовать необходимый арсенал, который дал бы возможность стереть украинских националистов с лица земли.

Леонков отметил, что ВС РФ применяли самолёты Су-34 и Ту-22 только будучи уверенными, что мирные люди не пострадают. Именно, чтобы проводить точечные удары, и используются вертолёты, цитирует эксперта издание "Украина.ру".