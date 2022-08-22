Пленный ВСУ рассказал, что Киев призывает судимых за тяжкие преступления

Заключенных с "тяжёлыми" судимостями набирают в ВСУ.

Это изданию РИА Новости сообщил уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, оказавшийся в плену в ЛНР.

"Несмотря на то, что я был судим — я им и говорил, как я сидел и за что я сидел, всё равно они призвали. Если бы я даже не служил, то они бы меня на срок бы отправили от 9 до 15 лет. По закону не имеют права призывать судимых по статьям тяжёлым", — говорит пленный.

По его словам, всё началось с того, что украинский режим всем без разбора раздавал оружие, не проверяя на "судимость", потом стал и призывать в ВСУ.