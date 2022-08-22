Заключенных с "тяжёлыми" судимостями набирают в ВСУ.
Это изданию РИА Новости сообщил уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, оказавшийся в плену в ЛНР.
"Несмотря на то, что я был судим — я им и говорил, как я сидел и за что я сидел, всё равно они призвали. Если бы я даже не служил, то они бы меня на срок бы отправили от 9 до 15 лет. По закону не имеют права призывать судимых по статьям тяжёлым", — говорит пленный.
По его словам, всё началось с того, что украинский режим всем без разбора раздавал оружие, не проверяя на "судимость", потом стал и призывать в ВСУ.
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