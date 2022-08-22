США хочет "провести границу" между простыми россиянами и властями

США призывают разделять граждан России, которые ответственны за принятые решения, в том числе о проведении СВО, и рядовых россиян.

Вашингтон не хочет ограничивать возможности получения виз для "российских диссидентов и других лиц, которые подвергаются притеснениям в сфере прав человека", подчеркнул государственный департамент США.

Идею о запрете на въезд в страны Евросоюза для россиян на данный момент обсуждают в нескольких странах ЕС, сообщает "Газета.Ru".