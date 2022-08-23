В ДНР сообщили, что боевики ВСУ выпустили 11 снарядов по Горловке

Украинские боевики вновь атаковали мирных жителей Горловки. Как рассказал представитель ДНР, националистами было выпущено 11 снарядов 152-мм калибра.

"В 05:00 по Горловке выпущено пять снарядов калибром 152 мм. В 05:30 выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает Cовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Также ВСУ обстреляли город Ясиноватая. На населённый пункт упали пять артиллерийских боеприпасов калибром 152 мм.