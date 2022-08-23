Во вторник, 23 августа, украинские войска нанесли артиллерийские удары по центру Донецка. Местные жители сообщили о попаданиях в объекты, которые расположены на улицах Набережная, Ильича и Артёма. На бульваре Пушкина снаряд попал в администрацию Главы Республики. Также под обстрелом оказалась гостиница Central в центре Донецка.
Предположительно, удары снарядами натовского образца калибром 155 мм наносились из района подконтрольного Киеву населённого пункта Орловка.
Также в центре Донецка зафиксировали прямое попадание снаряда в многоквартирный дом.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.