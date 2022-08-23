Представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проинформировало о том, что Донецк был обстрелян натовским оружием, в частности, ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS.
По словам мэра города Алексея Кулемзина, одна из ракет попала в многоквартирный дом, также под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza. В результате удара киевских силовиков погибли три человека, шестеро ранены.
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