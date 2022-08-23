Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня.
Это заявление лидер Незалежной сделал на саммите "Крымская платформа".
"В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что "Минска-3" не будет… Поэтому стабилизировать ситуацию, там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию — этим государство Украина заниматься не будет", — отметил президент Украины.
"До зимы мы хотим много чего", — добавил он после саммита "Крымской платформы".
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