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Коротченко призвал ударить ракетами по Киеву в ответ на убийство Дугиной

Силовые структуры

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил в беседе с EADaily, что наилучший ответ России на убийство журналистки Дарьи Дугиной — ракетный удар по трём объектам в Киеве: зданиям Минобороны, СБУ и ГУР.

Коротченко призвал ударить ракетами по Киеву в ответ на убийство Дугиной

Причём сделать это можно 24 августа, когда Украина отмечает День независимости, убеждён эксперт. Для такой атаки подойдут гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Три объекта для поражения — здание Министерства обороны Украины, здание штаб-квартиры Службы безопасности Украины, штаб-квартира Главного управления разведки Минобороны Украины. Три объекта, показательный удар с демонстрацией в прямом эфире, его результатах. Я считаю, что это был бы самый эффективный ответ России", — подчеркнул Коротченко.

Ранее ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. По данным правоохранителей, гражданка Украины Наталья Вовк приехала в Россию 23 июля и арендовала квартиру в московском доме, где жила дочь философа. Она осуществляла слежку за журналисткой, после чего осуществила установку и подрыв взрывного устройства в машине Дугиной. После совершения преступления украинка уехала в Эстонию через Псковскую область.

Во вторник, 23 августа Следственный комитет допустил, что к убийству Дугиной могут быть причастны иные лица, помимо украинки Вовк.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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