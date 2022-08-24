Украинские солдаты массово бегут с линии фронта из-за российских артобстрелов, а союзные силы вклиниваются в их позиции, заявили в ВСУ
"Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. И оголяют целые участки длиной в километры", — заявил он изданию "Страна".
Как подчеркнул собеседник издания, все, кто вступал в ряды ВСУ рассчитывали, что ситуация будет складываться как на "Майдане" и не ожидали сильного натиска со стороны ВС РФ и союзных войск.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.