Боец ВСУ: украинские военные массово бегут с поля боя

Украинские солдаты массово бегут с линии фронта из-за российских артобстрелов, а союзные силы вклиниваются в их позиции, заявили в ВСУ

"Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. И оголяют целые участки длиной в километры", — заявил он изданию "Страна".

Как подчеркнул собеседник издания, все, кто вступал в ряды ВСУ рассчитывали, что ситуация будет складываться как на "Майдане" и не ожидали сильного натиска со стороны ВС РФ и союзных войск.