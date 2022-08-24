Генштаб ВСУ: союзные силы активизировались на Николаевском направлении

Представитель генерального штаба украинской армии Александр Штупун в ходе очередного видеообращения заявил, что российские войска активизировались сразу по нескольким направлениям.

В Генштабе ВСУ признали, что союзные силы России и Народной милиции развивают наступление на Николаевском направлении, "для сковывания действий" украинских боевиков.

Также в сводке сообщается, что около населённого пункта Пески продолжаются боевые действия. Ранее посёлок перешёл под контроль российской армии, однако командование ВСУ не может смириться с полной утратой укрепрайона в Песках.