Представитель генерального штаба украинской армии Александр Штупун в ходе очередного видеообращения заявил, что российские войска активизировались сразу по нескольким направлениям.
В Генштабе ВСУ признали, что союзные силы России и Народной милиции развивают наступление на Николаевском направлении, "для сковывания действий" украинских боевиков.
Также в сводке сообщается, что около населённого пункта Пески продолжаются боевые действия. Ранее посёлок перешёл под контроль российской армии, однако командование ВСУ не может смириться с полной утратой укрепрайона в Песках.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.