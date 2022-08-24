ВС РФ уничтожили более 80 боевиков ВСУ, пытавшихся форсировать реку Ингулец

В Минобороны России сообщили, что сегодня, 24 августа, российские войска в ходе военной спецоперации ликвидировали более 80 украинских националистов, которые пытались скрытно форсировать берег реки Ингулец на территории Херсонской области.