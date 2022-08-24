В Минобороны России сообщили, что сегодня, 24 августа, российские войска в ходе военной спецоперации ликвидировали более 80 украинских националистов, которые пытались скрытно форсировать берег реки Ингулец на территории Херсонской области.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.