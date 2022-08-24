Сатановский: Россия никогда ни с кем не будет другом

Востоковед и политический аналитик Евгений Сатановский предостерёг граждан России от слишком теплого отношения к союзникам.

Сделал он это в беседе с Агентством общественных новостей на фоне риторики Реджепа Эрдогана по поводу полуострова Крым и поздравления Александра Лукашенко с Днем независимости Украины.

"Мы никогда ни с кем не будем дружить. Что говорится о дружбе между народами? Никто не будет всегда на нашей стороне. Будь то Беларусь, Армения, Грузия, Турция или Китай — никто”, — отметил аналитик.

Он также подчеркнул, что не нужно уделять много внимания "формулировкам речей о дружбе и братстве”, сказав, что такие вещи не надо воспринимать всерьёз.

По его словам, когда-то мы поверили в собственную идеологическую глупость и потеряли СССР.