Востоковед и политический аналитик Евгений Сатановский предостерёг граждан России от слишком теплого отношения к союзникам.
Сделал он это в беседе с Агентством общественных новостей на фоне риторики Реджепа Эрдогана по поводу полуострова Крым и поздравления Александра Лукашенко с Днем независимости Украины.
"Мы никогда ни с кем не будем дружить. Что говорится о дружбе между народами? Никто не будет всегда на нашей стороне. Будь то Беларусь, Армения, Грузия, Турция или Китай — никто”, — отметил аналитик.
Он также подчеркнул, что не нужно уделять много внимания "формулировкам речей о дружбе и братстве”, сказав, что такие вещи не надо воспринимать всерьёз.
По его словам, когда-то мы поверили в собственную идеологическую глупость и потеряли СССР.
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