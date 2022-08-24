Bloomberg: в новый пакет военной помощи Киеву США включат ЗРК NASAMS

В новый пакет военной помощи, который Вашингтон пообещал Киеву, войдут шесть американских зенитно-ракетных установок (ЗРК) NASAMS. Ранее в Белом доме говорили в поставке Украине двух таких комплексов, итого их всего будет восемь. Такую информацию обнародовало агентство Блумберг, ссылаясь на свои на источники.

Также в новый пакет военной помощи войдут:

245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов;

65 тысяч 120-миллиметровых минометных снарядов;

радары противоартиллерийского действия U24;

система подавления беспилотных летательных аппаратов (UAS);

средства борьбы с БПЛА Vampire;

оборудование поддержки; ракетные комплексы, оснащённые лазерным наведением;

Плюс ко всему этого Вашингтон выделяет денежные средства, которые пойдут на обучение украинских военных.

24 августа лидер США Джо Байден объявил об одобрении самого крупного пакета военной помощи Киеву с момента начала спецоперации, его стоимость составит около 3 миллиардов долларов. Эта поддержка будет использована Киевом для приобретения в будущем систем ПВО, боеприпасов, артиллерии, защитных комплексов и радаров для ВСУ.