В новый пакет военной помощи, который Вашингтон пообещал Киеву, войдут шесть американских зенитно-ракетных установок (ЗРК) NASAMS. Ранее в Белом доме говорили в поставке Украине двух таких комплексов, итого их всего будет восемь. Такую информацию обнародовало агентство Блумберг, ссылаясь на свои на источники.
Также в новый пакет военной помощи войдут:
Плюс ко всему этого Вашингтон выделяет денежные средства, которые пойдут на обучение украинских военных.
24 августа лидер США Джо Байден объявил об одобрении самого крупного пакета военной помощи Киеву с момента начала спецоперации, его стоимость составит около 3 миллиардов долларов. Эта поддержка будет использована Киевом для приобретения в будущем систем ПВО, боеприпасов, артиллерии, защитных комплексов и радаров для ВСУ.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.