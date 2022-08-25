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The Guardian: НАТО спровоцировал Россию и теперь не сможет её остановить

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Белый дом не послушал советы директора ЦРУ Билла Бернса, да и впоследствии не особо прислушивался к предупреждениям экспертов, что Россию нельзя загонять в угол. При этом все прекрасно понимали, что играют с огнем и рано или поздно нарвутся на ответ России.

The Guardian: НАТО спровоцировал Россию и теперь не сможет её остановить

Запад сделал все, чтобы потерять доверие России, пишет журналист Филип Шорт в своем материале для The Guardian.

Основной проблемой, как и предполагали аналитики, стало бездумное стремление НАТО к расширению на восток и обещание принять в свои ряды Украину. Тем самым Запад пересек "красную линию”, о которой неоднократно предупреждала Москва.

Шорт приводит выдержку из секретной телеграммы, отправленной в Белый дом Биллом Бернсом в 2008 году.

Еще тогда Бернс писал, что "вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты". По его словам, за время всех своих бесед с самыми разными политиками в Москве, стало понятно, что практически все считают вступление Украины в НАТО прямым вызовом безопасности России. "Россия ответит", — предупреждал Бернс.

Абсолютно все последующие американские администрации, пишет британский журналист, проигнорировали это предостережение, и сегодня ситуация близка к критической. У Киева нет шансов выиграть эту битву, поскольку многое будет зависеть от поддержки со стороны Запада предстоящей осенью и зимой.

Собственно, в этом и заключается проблема: именно в этот период нехватка энергии и стремительный рост стоимости жизни могут поставить западных партнеров Украины в тяжелое положение.

То недоверие, которое сформировалось у Москвы по отношению к Западу за последние два десятилетия, является следствием действий США и НАТО по отношению к России. Именно поэтому заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что СВО является "превентивной операцией” и дожидаться проблем Россия больше не будет.

"Мы не можем примириться с тем, что НАТО будет расквартирован на территории Украины, и какие-нибудь их безумные начальники […] примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым", — заявил Медведев.

Теперь НАТО не сможет остановить Россию, которую Запад сам спровоцировал на ответные действия, резюмирует Шорт. И к чему приведет дальнейшее непонимание сторон, не может прогнозировать никто.

Как отметили в проекте "Старше Эдды”, за полгода российской спецоперации на Украине все желающие смогли убедиться в том, что западный военный блок создан с целью противостояния России, и задача его участников — добиться не мира в Европе, а поражения России на поле боя.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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