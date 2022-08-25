Герой России оценил решение Путина увеличить численность ВС РФ

Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой России Сергей Липовой прокомментировал Pravda.Ru решение президента РФ Владимира Путина увеличить численность военнослужащих в России на 140 тысяч.

"В условиях проведения спецоперации это неудивительно. Будут создаваться дополнительные структуры, потому что возникают дополнительные задачи, под которые формируются отдельные подразделения. Спецоперация выявляет плюсы и минусы, имеющиеся на сегодняшний день, что говорит о гибкости структуры Минобороны, которая перестраивается с учётом новых реалий и создаёт подразделения для успешного решения основных боевых задач", — заявил Липовой.

В четверг, 25 августа Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих.