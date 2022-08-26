The Hill: состояние личного состава ВСУ остаётся важнейшей проблемой для Киева

Личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) — важнейшая проблема для киевского режима. Об этом пишет The Hill.

Как отметил глава Центра разведки и глобальных отношений им. Роджерса Джошуа Хумински, украинская армия находится в плачевном состоянии. Он добавил, что западные страны не могут поддерживать боеспособность личного состава.

"Запад способен предоставить всю помощь на свете, однако наделать новых украинцев он не в силах", — сказал эксперт.