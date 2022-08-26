Личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) — важнейшая проблема для киевского режима. Об этом пишет The Hill.
Как отметил глава Центра разведки и глобальных отношений им. Роджерса Джошуа Хумински, украинская армия находится в плачевном состоянии. Он добавил, что западные страны не могут поддерживать боеспособность личного состава.
"Запад способен предоставить всю помощь на свете, однако наделать новых украинцев он не в силах", — сказал эксперт.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.