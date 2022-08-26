В Стаханове ЛНР торжественные мероприятия, посвящённые началу нового учебного года, будут организованы в онлайн-формате.
Представители администрации города пояснили, что такое решение принято в связи с непрекращающимися обстрелами Вооружённых сил Украины (ВСУ). По их словам, с 1 сентября школьники из Стаханова будут учиться дистанционно.
"Линейки пройдут в онлайн-режиме из-за сложной обстановки", — отметили в пресс-службе администрации.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.