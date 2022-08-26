В Стаханове линейки 1 сентября пройдут онлайн из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Стаханове ЛНР торжественные мероприятия, посвящённые началу нового учебного года, будут организованы в онлайн-формате.

Представители администрации города пояснили, что такое решение принято в связи с непрекращающимися обстрелами Вооружённых сил Украины (ВСУ). По их словам, с 1 сентября школьники из Стаханова будут учиться дистанционно.

"Линейки пройдут в онлайн-режиме из-за сложной обстановки", — отметили в пресс-службе администрации.