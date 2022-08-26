Марочко: рядом с Артёмовском отмечаются массовые захоронения тел военных ВСУ

Неподалёку от Артёмовска обнаружены массовые захоронения тел солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, киевский режим пытается скрыть реальные потери среди украинских подразделений, которые несут службу в этой местности.

"В районе населённого пункта Яковлевка Артёмовского района отмечаются массовые захоронения тел военнослужащих ВСУ", — подчеркнул Марочко.

Ранее военный эксперт Дэвид Экс в статье для Forbes сообщил, что украинская армия продолжает нести серьёзные потери. Как пояснил специалист, количество убитых и раненых солдат ВСУ составляет около 20-30 тысяч человек. Он также добавил, что из-за больших потерь у Киева нет сил для наступательных действий.