Ходарёнок: России нет смысла менять тактику не Украине

Менять проверенную тактику на Украине Россия не будет. Такое мнение высказал военный обозреватель Михаил Ходарёнок.

Эксперт прокомментировал в своём Telegram-канале сообщения западных СМИ о том, что западные инструкторы начали готовить солдат ВСУ к ближним контактным боям. В связи с этим он задался вопросом, какой в этом смысл.

Тактика российской армии на Украине — максимально точные и максимально дальние удары, пояснил аналитик.

Высшей ценностью являются люди, а о штурме городов не идёт речи, если возникает риск потерь среди мирного населения. В этом за полгода проведения спецоперации могли убедиться и западные кураторы, заметил обозреватель.

По его мнению, в таких условиях ценность подготовки к ближнему бою нулевая. Ведь нельзя идти со штык-ножом на высокоточный боеприпас.

"Нет никаких предпосылок к тому, что надёжную тактику Россия будет менять. А готовить бойцов ВСУ можно сколько угодно и кому угодно. Результат всё равно будет один — либо плен, либо морг. С какой подготовкой попадать туда — это вопрос, который не имеет никакого значения", — заключил полковник запаса.