Вассерман о переходном периоде на Украине: "Лет десять, а то и побольше"

Проблема освобождённых от киевского режима территорий заключена в том, что люди, имеющие "специфическо-украинский управленческий опыт", в основном, непригодны для созидательной работы.

Об этом сообщил депутат ГД РФ Анатолий Вассерман.

По его словам, местное население, в основном, представлено русскими людьми, которым промыли мозги "укропропагандой".

"Громадное большинство настолько замороченные десятилетиями лжи, что могут совершать какие-то преступления для поддержания старой польской пропагандистской фальшивки, что "Украина — не Россия". Такими людьми займутся соответствующие органы, имеющие некоторый опыт очистки мозгов от всякой грязи и дряни. Думаю, за несколько лет с этими людьми разберутся", — уверен эксперт.

Он отметил, что когда-то с проблемой реорганизации системы управления столкнулся в своё время и Крым.

"Судя по опыту того же Крыма, именно управленческая проблема может занять лет десять, а то и побольше", — подытожил Вассерман.