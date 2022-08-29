Спецоперация на Украине позволила руководству РФ найти нового союзника в лице Северной Кореи, пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, отношения между государствами улучшились в последние несколько месяцев. Отмечается, что Северная Корея поддерживает российского лидера Владимира Путина для продолжения сотрудничества в технологической сфере и уклонения от ограничительных мер, введённых Западом.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.