WSJ: спецоперация помогла РФ найти нового союзника в лице Северной Кореи

Спецоперация на Украине позволила руководству РФ найти нового союзника в лице Северной Кореи, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, отношения между государствами улучшились в последние несколько месяцев. Отмечается, что Северная Корея поддерживает российского лидера Владимира Путина для продолжения сотрудничества в технологической сфере и уклонения от ограничительных мер, введённых Западом.