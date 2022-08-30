"Калашников": БПЛА "КУБ-БЛА" рекомендован к принятию на вооружение

Беспилотный летательный аппарат с боеприпасами на борту серии "КУБ" успешно прошёл все испытания и рекомендован к принятию на вооружение, заявили в концерне "Калашников".

"В конце 2021 года успешно прошли государственные испытания "КУБ-БЛА", барражирующий боеприпас рекомендован к принятию на вооружение", — цитирует сообщение концерна "Национальная оборона".

Так, основной задачей БПЛА станет:

уничтожение живой силы противника,

нанесение урона инфраструктуре,

поражение легкобронированной техники.