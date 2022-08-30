Беспилотный летательный аппарат с боеприпасами на борту серии "КУБ" успешно прошёл все испытания и рекомендован к принятию на вооружение, заявили в концерне "Калашников".
"В конце 2021 года успешно прошли государственные испытания "КУБ-БЛА", барражирующий боеприпас рекомендован к принятию на вооружение", — цитирует сообщение концерна "Национальная оборона".
Так, основной задачей БПЛА станет:
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.