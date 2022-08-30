"Калашников": беспилотники "КУБ-БЛА" можно установить на военные корабли

Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ-БЛА" можно устанавливать на корабли и катера ВМФ России для выполнения специальных задач, заявили в концерне "Калашников".

"Наши эксперты видят необходимость адаптации этого изделия для эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения", — пояснили в концерне "Национальной обороне".

Так, БПЛА можно использовать не только для ударной тактики, но и для мониторинга и охраны территориальных вод России.