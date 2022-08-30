Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами "КУБ-БЛА" можно устанавливать на корабли и катера ВМФ России для выполнения специальных задач, заявили в концерне "Калашников".
"Наши эксперты видят необходимость адаптации этого изделия для эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения", — пояснили в концерне "Национальной обороне".
Так, БПЛА можно использовать не только для ударной тактики, но и для мониторинга и охраны территориальных вод России.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.