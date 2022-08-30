Беженцы возвращаются в Херсонскую область несмотря на обстрелы ВСУ

Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, некогда уехавшие жители Херсонской области начали возвращаться в свои дома, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По словам политика, мирных граждан уже не пугают удары ВСУ и они хотят жить в регионе, который по праву называют домом.

"Чем больше стреляют нацисты, пугают население, тем больше возвращаются, как ни странно, в Херсонскую область. Очень большой поток возвращается через Крым", — пояснил Стремоусов ТАСС.

По его словам, на администрацию обрушился шквал звонков с вопросами о безопасном проезде в регион.