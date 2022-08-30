Евсеев: в заявлении Шойгу прозвучал приговор Киеву

На всей линии фронта на Украине от Харькова до Херсона инициатива за российской армией. Вместе с тем военные РФ берегут личный состав и силы, не торопя события. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя заявление министра обороны России Сергея Шойгу о замедлении темпов проведения спецоперации на Украине.

Эти слова в Киеве попытались обернуть в свою пользу. Но, по мнению аналитика, ВСУ обречены на поражение, а в заявлении Шойгу прозвучал приговор Украине.

Евсеев отметил в беседе с телеканалом "Царьград", что Россия играет вдолгую и готова вести СВО ещё полтора года. При этом военные регулярно проходят ротацию, во время которой снижается интенсивность боевых действий.

Кроме того, в Донбассе бои изначально шли на узком участке, а сейчас началось наступление практически по всей линии фронта. И это также замедляет темпы наступления, заключил эксперт.